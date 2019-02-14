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Апельсиновый фреш

Татсоцбанк,

Татсоцбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
249
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня
от 10 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
08.02.2019 13:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Апельсиновый фреш» в 3 городах России
2 209
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
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Телефоны
(843) 299-11-11

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