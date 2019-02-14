Вход

Премиальный

Банк «ФК Открытие»,

Банк «ФК Открытие» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
91 719
Ставка
7,3%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 50 000 ₽ 5,5 5,6 6,7 6,3
от 250 000 ₽ 5,8 5,9 7 6,6
от 750 000 ₽ 6 6,1 7,2 6,8
от 1 250 000 ₽ 6,1 6,2 7,3 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • открывается владельцам карт, выпущенных в рамках тарифных планов "Премиум" и "Оптимальный", премиальных карт категории Mastercard World Black Edition, "Пенсионной карты", "Автокарты" (для карт, выпущенных вне тарифных планов, по договорам, заключенным с 01.05.2017 г.)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада вклада "Основной доход"
Дата актуализации
23.01.2019 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 255 городах России
52 575
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Сайт
www.open.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 87
Банкоматы 292
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-78-77 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Надежный 7,63 1 250 000 ₽ Посмотреть
Открытый 7,53 50 000 ₽ Посмотреть
Основной доход 6,97 1 250 000 ₽ Посмотреть
Активное пополнение 6,55 1 250 000 ₽ Посмотреть
Свободное управление 6,27 1 250 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще