Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад private Особые условия открывается владельцам карт, выпущенных в рамках тарифных планов "Премиум" и "Оптимальный", премиальных карт категории Mastercard World Black Edition, "Пенсионной карты", "Автокарты" (для карт, выпущенных вне тарифных планов, по договорам, заключенным с 01.05.2017 г.) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада вклада "Основной доход" Дата актуализации 23.01.2019 16:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.