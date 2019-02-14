Премиальный
Банк «ФК Открытие»,
Банк «ФК Открытие» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
91 719 ₽
Ставка
7,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 50 000 ₽
|5,5
|5,6
|6,7
|6,3
|от 250 000 ₽
|5,8
|5,9
|7
|6,6
|от 750 000 ₽
|6
|6,1
|7,2
|6,8
|от 1 250 000 ₽
|6,1
|6,2
|7,3
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- открывается владельцам карт, выпущенных в рамках тарифных планов "Премиум" и "Оптимальный", премиальных карт категории Mastercard World Black Edition, "Пенсионной карты", "Автокарты" (для карт, выпущенных вне тарифных планов, по договорам, заключенным с 01.05.2017 г.)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада вклада "Основной доход"
- Дата актуализации
- 23.01.2019 16:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 255 городах России
52 575
Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-78-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Основной доход
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|Активное пополнение
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|6,27
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