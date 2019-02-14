Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Особые условия вклад могут оформить владельцы пакета услуг «Intesa Magnifica» Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения

срок хранения вклада для вклада сроком более 367 дней; 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро; в течение первых 181 дней с момента открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 29.01.2019 12:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.