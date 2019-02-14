Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия открывается держателям пакета банковских услуг «Премиальный» Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии онлайн в рублях Автопролонгация возможна только для вкладов в рублях Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 15:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.