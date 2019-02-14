Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей, 500 долларов/евро;

не позднее трех месяцев с даты открытия вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток по вкладу составляет сумму внесенных денежных средств во вклад, включая первоначальный и дополнительные взносы, и не включая сумму капитализированных процентов Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении шести месяцев выплаченные проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 17:21

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.