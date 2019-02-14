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Оптимальный выбор

Чувашкредитпромбанк,

Чувашкредитпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
186 015
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ 5,25
от 200 000 ₽ 5,5
от 1 000 000 ₽ 5,75
от 3 000 000 ₽ 6
367 дней
от 100 $ 0,02
от 2 000 $ 0,02
от 20 000 $ 0,02
367 дней
от 100 € 0,02
от 2 000 € 0,02
от 20 000 € 0,02
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 10 000 рублей, 500 долларов/евро;
  • не позднее трех месяцев с даты открытия вклада
Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток по вкладу составляет сумму внесенных денежных средств во вклад, включая первоначальный и дополнительные взносы, и не включая сумму капитализированных процентов

Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении шести месяцев выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 17:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный выбор» в 8 городах России
2 916
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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