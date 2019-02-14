Оптимальный выбор
Чувашкредитпромбанк,
Чувашкредитпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
186 015 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 10 000 ₽
|5,25
|от 200 000 ₽
|5,5
|от 1 000 000 ₽
|5,75
|от 3 000 000 ₽
|6
|367 дней
|от 100 $
|0,02
|от 2 000 $
|0,02
|от 20 000 $
|0,02
|367 дней
|от 100 €
|0,02
|от 2 000 €
|0,02
|от 20 000 €
|0,02
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 10 000 рублей, 500 долларов/евро;
- не позднее трех месяцев с даты открытия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток по вкладу составляет сумму внесенных денежных средств во вклад, включая первоначальный и дополнительные взносы, и не включая сумму капитализированных процентов
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении шести месяцев выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 17:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный выбор» в 8 городах России
2 916
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
- Адрес
- 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Чебоксары
- Телефоны
-
(8352) 30-93-09
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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