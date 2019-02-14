Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 300 долларов/евро; в течение первых трех месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - 0,1% годовых, свыше 181 дня - 1% годовых в долларах, 0,2% годовых в евро Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 17:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.