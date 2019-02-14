Роял-Капитал
Роял Кредит Банк,
Роял Кредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
2,50%
Сумма
от 1 000 $
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
25 $
Ставка
2,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|360 дней
|от 1 000 $
|2,5
|360 дней
|от 1 000 €
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
300 долларов/евро; в течение первых трех месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - 0,1% годовых, свыше 181 дня - 1% годовых в долларах, 0,2% годовых в евро
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Капитал» в 4 городах России
1 835
Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
- Адрес
- 690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
- ОГРН
- 1022700000685
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 230-88-70
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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