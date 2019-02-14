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Верный процент

Живаго Банк,

Живаго Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
559 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
100 058
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
559 дней
от 1 000 000 ₽ 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 93 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 187 дней - в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верный процент» в 2 городах России
2 234
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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