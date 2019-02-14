Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 93 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 187 дней - в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.