Верный процент
Живаго Банк,
Живаго Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
559 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
100 058 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|559 дней
|от 1 000 000 ₽
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 93 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 187 дней - в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Верный процент» в 2 городах России
2 234
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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