Валютный статус+
Юг-Инвестбанк,
Юг-Инвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
EUR
Ставка
0,45%
Сумма
от 1 000 €
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 €
Ставка
0,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 1 000 €
|0,45
два периода начисления процентов: 0,5% годовых за первые 395 дней срока действия вклада; 0,4% годовых - с 396 по 730 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 0,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
200 евро; в течение первых 180 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 180 дней включительно — по ставке вклада до востребования;
- от 181 до 394 дней — 0,15% годовых;
- 395 дней — 0,5% годовых;
- от 396 по 730 день — 0,4% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный статус+» в 26 городах России
1 677
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
- Адрес
- 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 259-66-56
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