два периода начисления процентов: 0,5% годовых за первые 395 дней срока действия вклада; 0,4% годовых - с 396 по 730 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 0,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 200 евро; в течение первых 180 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней включительно — по ставке вклада до востребования;

от 181 до 394 дней — 0,15% годовых;

395 дней — 0,5% годовых;

от 396 по 730 день — 0,4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 17:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.