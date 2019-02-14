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Валютный статус+

Юг-Инвестбанк,

Юг-Инвестбанк вклад

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Валюта
EUR
Ставка
0,45%
Сумма
от 1 000 €
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
9
Ставка
0,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 € 0,45

два периода начисления процентов: 0,5% годовых за первые 395 дней срока действия вклада; 0,4% годовых - с 396 по 730 день; указана средняя ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 0,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

200 евро; в течение первых 180 дней после оформления договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней включительно — по ставке вклада до востребования;
  • от 181 до 394 дней — 0,15% годовых;
  • 395 дней — 0,5% годовых;
  • от 396 по 730 день — 0,4% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный статус+» в 26 городах России
1 677
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
в вашем городе Краснодар
Отделения 4
Банкоматы 3
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Телефоны
(861) 259-66-56

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