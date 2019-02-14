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Без Границ

Ренессанс Кредит,

Ренессанс Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
30
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день
от 1 000 ₽ 6
181 день
от 100 $ 0,25
181 день
от 100 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада из расчета фактического нахождения средств на счете

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
18.01.2019 09:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Без Границ» в 149 городах России
52 008
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
Адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Сайт
www.rencredit.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(495) 981-09-81
8 800 200-09-81 — единая справочная служба

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