Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 180 дней с даты открытия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 180 день - по ставке 0,01%; со 181 по 366 день - по ставке 6% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях при открытии вклада с помощью сервиса «ПримсоцЛ@йн» процентная ставка составит 7,55% годовых Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 28.01.2019 10:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.