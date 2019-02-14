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Новогодний чулок

Примсоцбанк,

Примсоцбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
776
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение 180 дней с даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 1 по 180 день - по ставке 0,01%; со 181 по 366 день - по ставке 6% годовых

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада с помощью сервиса «ПримсоцЛ@йн» процентная ставка составит 7,55% годовых

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
28.01.2019 10:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Новогодний чулок» в 26 городах России
14 006
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
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Отделения 14
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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