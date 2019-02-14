Нарастающий
Ситибанк,
Ситибанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 498 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|18 мес.
|от 100 000 ₽
|6,5
|6,5
- по вкладу на двенадцать месяцев предусмотрено четыре периода начисления процентов - от 4 до 9%;
- по вкладу на восемнадцать месяцев - шесть периодов - от 4 до 9%;
- указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
не более 35% от суммы вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- начисление процентов течение первого интервала срока вклада предусматривается по ставке 0,01% годовых;
- в течение интервала, не являющегося первым — по ставке, установленной для предыдущего интервала срока вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 29.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Нарастающий» в 8 городах России
11 874
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
- Сайт
- www.citibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-75-758 800 700-38-38 — единая справочная служба
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