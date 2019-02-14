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Нарастающий

Ситибанк,

Ситибанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6 498
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес. 18 мес.
от 100 000 ₽ 6,5 6,5
  • по вкладу на двенадцать месяцев предусмотрено четыре периода начисления процентов - от 4 до 9%;
  • по вкладу на восемнадцать месяцев - шесть периодов - от 4 до 9%;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения депозита
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно

не более 35% от суммы вклада

Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • начисление процентов течение первого интервала срока вклада предусматривается по ставке 0,01% годовых;
  • в течение интервала, не являющегося первым — по ставке, установленной для предыдущего интервала срока вклада
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Нарастающий» в 8 городах России
11 874
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ситибанк»
Адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8—10
Сайт
www.citibank.ru
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Телефоны
(495) 775-75-75
8 800 700-38-38 — единая справочная служба

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