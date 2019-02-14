Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально проценты выплачиваются в конце каждого расчетного периода Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%) Пополнение нет Частичное снятие возможно не более 35% от суммы вклада Досрочное расторжение на льготных условиях начисление процентов течение первого интервала срока вклада предусматривается по ставке 0,01% годовых;

в течение интервала, не являющегося первым — по ставке, установленной для предыдущего интервала срока вклада Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 29.01.2019 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.