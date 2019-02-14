для сумм свыше максимальных процентные ставки устанавливаются отдельным распоряжением банка
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
при других условиях
при подключении пакета услуг "Эконом", "Оптимум", "Комфорт", "Максимум+", "Премиум" или "Альфа Private"
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.