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Победа+

Альфа-Банк,

Альфа-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
1 126 824
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
92 дня 184 дня 276 дней 1 год 550 дней 2 года 3 года
от 10 000 ₽ 5,5 5,5 5,6 6,2 6,3 6,4 6,5
от 300 000 ₽ 5,6 5,6 5,7 6,3 6,4 6,5 6,6
от 1 000 000 ₽ 5,7 5,7 5,8 6,4 6,5 6,6 6,7
от 5 000 000 ₽ до 1 000 000 000 ₽ 5,8 5,8 5,9 6,5 6,6 6,7 6,8
92 дня 184 дня 276 дней 1 год 550 дней 2 года 3 года
от 500 $ 1,15 1,9 1,9 2,45 2,45 2,55 2,65
от 10 000 $ 1,25 2 2 2,55 2,55 2,65 2,75
от 30 000 $ 1,35 2,1 2,1 2,65 2,65 2,75 2,85
от 100 000 $ до 30 000 000 $ 1,45 2,2 2,2 2,75 2,75 2,85 2,95
92 дня 184 дня 276 дней 1 год 550 дней 2 года 3 года
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,15 0,15 0,15 0,15
от 30 000 € до 30 000 000 € 0,01 0,01 0,01 0,2 0,2 0,2 0,2

для сумм свыше максимальных процентные ставки устанавливаются отдельным распоряжением банка

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

при подключении пакета услуг "Эконом", "Оптимум", "Комфорт", "Максимум+", "Премиум" или "Альфа Private"

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 11:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Победа+» в 104 городах России
111 492
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ОГРН
1027700067328
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 144
Банкоматы 320
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

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