Премьер+
Альфа-Банк,
Альфа-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
350 679 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|92 дня
|184 дня
|276 дней
|1 год
|от 10 000 ₽
|5,9
|6
|6,1
|6,5
|от 300 000 ₽
|6
|6,1
|6,2
|6,6
|от 1 000 000 ₽
|6,1
|6,2
|6,3
|6,7
|от 5 000 000 ₽
|6,2
|6,3
|6,4
|6,8
|92 дня
|184 дня
|276 дней
|1 год
|от 500 $
|1,3
|2
|1,95
|2,5
|от 10 000 $
|1,4
|2,1
|2,05
|2,6
|от 30 000 $
|1,5
|2,2
|2,15
|2,7
|от 100 000 $
|1,6
|2,3
|2,25
|2,8
|92 дня
|184 дня
|276 дней
|1 год
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,2
|от 30 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- предложение действительно только для клиентов с пакетом услуг А-клуб
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей, 200 долларов/евро; не позднее 20 календарных дней до окончания вклада сроком 92 дня, 40 дней - сроком 184 дня, 60 дней - сроком 276 дней, 75 дней - сроком 1 год
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 11:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер+» в 104 городах России
43 992
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Альфа-счет
|7
|1 ₽
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|Победа+
|6,8
|5 000 000 ₽
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|Потенциал+
|6,3
|5 000 000 ₽
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