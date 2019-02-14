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Премьер+

Альфа-Банк,

Альфа-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
350 679
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
92 дня 184 дня 276 дней 1 год
от 10 000 ₽ 5,9 6 6,1 6,5
от 300 000 ₽ 6 6,1 6,2 6,6
от 1 000 000 ₽ 6,1 6,2 6,3 6,7
от 5 000 000 ₽ 6,2 6,3 6,4 6,8
92 дня 184 дня 276 дней 1 год
от 500 $ 1,3 2 1,95 2,5
от 10 000 $ 1,4 2,1 2,05 2,6
от 30 000 $ 1,5 2,2 2,15 2,7
от 100 000 $ 1,6 2,3 2,25 2,8
92 дня 184 дня 276 дней 1 год
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,2
от 30 000 € 0,01 0,01 0,01 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
private
Особые условия
  • предложение действительно только для клиентов с пакетом услуг А-клуб
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 200 долларов/евро; не позднее 20 календарных дней до окончания вклада сроком 92 дня, 40 дней - сроком 184 дня, 60 дней - сроком 276 дней, 75 дней - сроком 1 год

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 11:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер+» в 104 городах России
43 992
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Сайт
www.alfabank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 144
Банкоматы 320
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Телефоны
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.
8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах
(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.

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