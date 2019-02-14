Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно с правом пополнения путем безналичного зачисления средств с Пенсионного фонда РФ Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях процентная ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 15:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.