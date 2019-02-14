Пенсионный плюс
Тамбовкредитпромбанк,
Тамбовкредитпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,50%
Сумма
от 10 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
3,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|2 года
|от 10 ₽
|3,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно
с правом пополнения путем безналичного зачисления средств с Пенсионного фонда РФ
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 15:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный плюс» в 7 городах России
4 035
Справочная информация
АО «Банк «Тамбовкредитпромбанк»
- Адрес
- 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
- ОГРН
- 1026800000017
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тамбов
- Телефоны
-
(4752) 72-05-08
Специальные предложения
по вкладам
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