Мой перспективный
Урал ФД,
Урал ФД вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
14 867 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 100 000 ₽
|7
|от 1 400 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 366 дней срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 367 дней - по ставкам 5,5% для вкладов от 100 000 рублей и 5,75% для вкладов от 1 400 000 рублей
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой перспективный» в 9 городах России
2 631
Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
- Адрес
- 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
- ОГРН
- 1025900000048
- Сайт
- www.uralfd.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
8 800 100-10-40 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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