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Мой перспективный

Урал ФД,

Урал ФД вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
14 867
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 100 000 ₽ 7
от 1 400 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; в течение первых 366 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

свыше 367 дней - по ставкам 5,5% для вкладов от 100 000 рублей и 5,75% для вкладов от 1 400 000 рублей

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой перспективный» в 9 городах России
2 631
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 9
Банкоматы 45
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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