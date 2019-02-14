Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, 50 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях на 0,1% в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;

на 0,1% в рублях при открытии вклада через интернет-банк;

на 0,9 п.п. по вкладам в рублях для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских услуг "Золотой" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 14:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.