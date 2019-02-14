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Пополняемый

Росбанк,

Росбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,10%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
783
Ставка
5,1%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес.
от 15 000 ₽ 4,4 4,8 4,8 5,1 5,1
3 мес. 6 мес. 9 мес. 12 мес. 18 мес.
от 500 $ 0,8 1 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 50 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • на 0,1% в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • на 0,1% в рублях при открытии вклада через интернет-банк;
  • на 0,9 п.п. по вкладам в рублях для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских услуг "Золотой"
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 157 городах России
16 872
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

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