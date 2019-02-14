Пополняемый
Росбанк,
Росбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,10%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
783 ₽
Ставка
5,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|от 15 000 ₽
|4,4
|4,8
|4,8
|5,1
|5,1
|3 мес.
|6 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|от 500 $
|—
|—
|0,8
|1
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей, 50 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- на 0,1% в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
- на 0,1% в рублях при открытии вклада через интернет-банк;
- на 0,9 п.п. по вкладам в рублях для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских услуг "Золотой"
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый» в 157 городах России
16 872
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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|7
|1 500 000 ₽
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|150 лет надежности
|6,4
|15 000 ₽
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|Премиум Пополняемый
|6,3
|500 000 ₽
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|Банкоматный
|5
|3 000 ₽
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|50 000 ₽
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