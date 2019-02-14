Вход

Управляемый

Росбанк,

Росбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 999
Ставка
4%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
12 мес. 18 мес.
от 50 000 ₽ 4 4
12 мес. 18 мес.
от 2 000 $ 0,7 0,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 50 долларов

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

на 0,1% при открытии вклада в рублях через интернет-банк, а также при предъявлении пенсионного удостоверения

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 157 городах России
13 592
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 48
Банкоматы 76
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Прогрессивный 7,7 500 000 ₽ Посмотреть
Премиум 150 лет надежности (в конце срока) 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Премиум 150 лет надежности (ежемесячно) 7 1 500 000 ₽ Посмотреть
150 лет надежности 6,4 15 000 ₽ Посмотреть
Премиум Пополняемый 6,3 500 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 5,1 15 000 ₽ Посмотреть
Банкоматный 5 3 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще