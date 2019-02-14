Вход

Персона (для клиентов-держателей VIP-карты банка)

Земский Банк,

Земский Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 623
Ставка
7,15%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 50 000 ₽ 7,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • влад для клиентов-держателей VIP-карты банка
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • в зависимости от срока фактического нахождения средств на счете: до 30 дней - 0,1%;
  • 31-60 дней - 4,2%;
  • 61-90 дней - 5,2%;
  • 91-180 дней - 6,1%;
  • 181-270 дней - 6,4%;
  • 271-369 дней - 6,7% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Персона (для клиентов-держателей VIP-карты банка)» в 4 городах России
6 667
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Земский банк»
Адрес
446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 79
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сызрань
Отделения 9
Банкоматы 20
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-68-68 — единая справочная служба
(8464) 98-54-54

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Земский Банк - 25 лет 7,5 3 000 ₽ Посмотреть
Земский Пенсионный 7,2 1 ₽ Посмотреть
Гарант (ежемесячная капитализация) 7,1 3 000 ₽ Посмотреть
Персона Плюс (для клиентов, имеющих текущий счет) 6,9 3 000 ₽ Посмотреть
Гарант (ежемесячная выплата) 6,4 3 000 ₽ Посмотреть
Экспресс 3,4 50 000 ₽ Посмотреть
Персона Плюс 2 3 000 ₽ Посмотреть
Срочный 0,5 1 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще