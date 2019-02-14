Максимальная ставка
БыстроБанк,
БыстроБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,55%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1096 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
25 324 ₽
Ставка
7,55%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1096 дней
|от 100 000 ₽
|7,55
ставка рассчитывается каждую декаду месяца исходя из максимальных процентных ставок десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц (публикуется на сайте Банка России)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад с плавающей процентной ставкой, привязанной к максимальной процентной ставке ТОП-10 банков по объему вкладов физических лиц
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
3 000 рублей; 5 000 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 365 дней выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 12:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальная ставка» в 41 городе России
14 298
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
- Адрес
- 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
- Сайт
- www.bystrobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 333-22-65 — единая справочная служба
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по вкладам
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