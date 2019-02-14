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Ежемесячный урожай онлайн

Банк Интеза,

Банк Интеза вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 960
Ставка
6,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 30 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,8 6 6,5 6,2 6,2
91 день 181 день 367 дней 548 дней 731 день
от 300 $ до 150 000 $ 0,6 1,5 1,9 1,9 1,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается с использованием системы "Электронный Банк my.bancaintesa"
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 11:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ежемесячный урожай онлайн» в 23 городах России
6 661
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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