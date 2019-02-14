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Привилегия

Энерготрансбанк,

Энерготрансбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
322 329
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 до 271 дня
от 10 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года категории Masterсard Gold или Visa Gold
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

50 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока действия вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 10 городах России
2 649
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
Сайт
www.energotransbank.com
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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