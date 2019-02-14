Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года категории Masterсard Gold или Visa Gold Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 14:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.