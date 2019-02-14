Привилегия
Энерготрансбанк,
Энерготрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
322 329 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 до 271 дня
|от 10 000 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
по желанию клиента осуществляется бесплатный выпуск одной дебетовой основной или дополнительной банковской карты сроком на 2 года категории Masterсard Gold или Visa Gold
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
50 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 10 городах России
2 649
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
- Адрес
- 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
- Сайт
- www.energotransbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калининград
- Телефоны
-
(4012) 59-00-99 — единая справочная
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