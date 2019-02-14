10 000 рублей, 2 000 долларов/евро; не позднее чем за 60 дней до окончания вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 367 дней - по ставке 0,01%, с 367-го дня - в размере 1/2 ставки по вкладу, с 734-го дня - в размере 2/3 ставки по вкладу
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.