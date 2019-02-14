Вход

Доходный

Банк Раунд,

Банк Раунд вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
152 578
Ставка
6,7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 50 000 ₽ 5,75 6,3 5,55 4,75
от 1 400 000 ₽ 5,9 6,55 6,05 4,9
от 3 000 000 ₽ 6 6,7 6,25 5
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 2 000 $ 0,35 0,5 0,35
от 50 000 $ 0,55 0,7 0,85
от 100 000 $ 0,9 1,05 1,25
от 500 000 $ 1 1,15 1,65
от 91 до 270 дней от 271 до 366 дней от 367 до 734 дней от 735 до 1101 дня
от 100 000 € 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
выпуск и обслуживание карты - по тарифам банка
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей, 2 000 долларов/евро; не позднее чем за 60 дней до окончания вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 367 дней - по ставке 0,01%, с 367-го дня - в размере 1/2 ставки по вкладу, с 734-го дня - в размере 2/3 ставки по вкладу

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
5 437
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Банк Раунд»
Адрес
125047, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
Сайт
www.round.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 980-19-24

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Классический 7,4 3 000 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 7 3 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще