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Максимальный

Далена Банк,

Далена Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
393
Ставка
5,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 30 000 ₽ 4,75 5,25 5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 500 $ 0,03 0,5 0,5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней
от 500 € 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 3 городах России
2 674
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Справочная информация
ООО «Московский Инвестиционный Банк «Далена»
Адрес
111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Сайт
www.dalenabank.ru
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Телефоны
(495) 673-10-10

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