Капитал
Новикомбанк,
Новикомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
101 493 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 401 до 732 дней
|от 733 до 1095 дней
|от 1 000 ₽
|6,15
|6,25
|6,6
|6,25
|—
|от 1 500 000 ₽
|6,25
|6,4
|6,75
|6,4
|—
|от 31 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 401 до 732 дней
|от 733 до 1095 дней
|от 300 $
|0,35
|0,8
|1,15
|1,2
|1,3
|от 25 000 $
|0,4
|0,9
|1,25
|1,4
|1,5
|от 31 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 400 дней
|от 401 до 732 дней
|от 733 до 1095 дней
|от 300 €
|0,01
|0,15
|0,2
|0,15
|—
|от 25 000 €
|0,02
|0,2
|0,25
|0,2
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 07.02.2019 14:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 10 городах России
10 552
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
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