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Оптимальный

Евроальянс,

Евроальянс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
155 170
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день 365 дней 395 дней 540 дней 720 дней
от 1 000 ₽ 4,25 4,5 5,25 6 6,75 7 6,25
от 500 000 ₽ 4,5 4,75 6,25 6,25 7 7,25 6,5
от 1 400 000 ₽ 4,75 5 5,75 6,5 7,25 7,5 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • иные

на сумму дополнительных взносов проценты начисляются по ставке 2% годовых

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по истечении 91 дня - по ставке 0,75% годовых, по истечении 181 дня - по ставке 1,25% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный» в 9 городах России
2 209
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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