Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: иные на сумму дополнительных взносов проценты начисляются по ставке 2% годовых Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по истечении 91 дня - по ставке 0,75% годовых, по истечении 181 дня - по ставке 1,25% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 11:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.