Управляемый
Евроальянс,
Евроальянс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,25%
Сумма
от 20 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 289 ₽
Ставка
4,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|365 дней
|540 дней
|720 дней
|от 20 000 ₽ до 7 000 000 ₽
|3,5
|4
|4,25
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 12:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 9 городах России
1 519
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33
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