Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей;

в течение первых 184 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования с 92 по 183 день - по ставке 1% годовых;

со 184 по 364 день - по ставке 1,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 10:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.