Удачный выбор Плюс
Фора-Банк,
Фора-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 999 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 год
|от 50 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 5 000 рублей;
- в течение первых 184 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
- с 92 по 183 день - по ставке 1% годовых;
- со 184 по 364 день - по ставке 1,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удачный выбор Плюс» в 8 городах России
5 106
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
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