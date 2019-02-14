Вход

Пенсионный

Абсолют Банк,

Абсолют Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 074
Ставка
6,9%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 91 до 181 дня от 182 до 271 дня от 272 до 366 дней от 367 до 541 дня от 542 до 730 дней
от 10 000 ₽ 6,5 6,5 6,7 6,7 6,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

вклад открывается:

  • по достижении вкладчиком пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);
  • при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • при предъявлении документа ПФР, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, НПФ, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан
Пополнение
возможно
  • от 1 000 рублей;
  • до 5 000 000 рублей;
  • не позднее 45 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия

один раз; не более 30% от суммы вклада на дату частичного снятия

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 1 по 367 день проценты пересчитываются по ставке "До востребования", с 368 дня - процентная ставка сохраняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 214 городах России
62 799
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 14
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Абсолютное решение 8,4 1 400 000 ₽ Посмотреть
Абсолютный максимум+ 7,8 10 000 ₽ Посмотреть
Абсолютный максимум+ (с пополнением) 7 3 000 000 ₽ Посмотреть
Растивклад 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще