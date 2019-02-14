Пенсионный
Абсолют Банк,
Абсолют Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 074 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 271 дня
|от 272 до 366 дней
|от 367 до 541 дня
|от 542 до 730 дней
|от 10 000 ₽
|6,5
|6,5
|6,7
|6,7
|6,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
вклад открывается:
- по достижении вкладчиком пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);
- при предъявлении пенсионного удостоверения;
- при предъявлении документа ПФР, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, НПФ, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан
- Пополнение
-
возможно
- от 1 000 рублей;
- до 5 000 000 рублей;
- не позднее 45 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
один раз; не более 30% от суммы вклада на дату частичного снятия
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 367 день проценты пересчитываются по ставке "До востребования", с 368 дня - процентная ставка сохраняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 14:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 214 городах России
62 799
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
- 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт
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