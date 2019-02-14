Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается: по достижении вкладчиком пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин);

при предъявлении пенсионного удостоверения;

при предъявлении документа ПФР, министерств и ведомств, осуществляющих пенсионное обеспечение, НПФ, социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность вкладчика к указанной льготной категории граждан Пополнение возможно от 1 000 рублей;

до 5 000 000 рублей;

не позднее 45 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: количество операций частичного снятия один раз; не более 30% от суммы вклада на дату частичного снятия Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 367 день проценты пересчитываются по ставке "До востребования", с 368 дня - процентная ставка сохраняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 14:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.