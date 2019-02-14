Срочный на 31 день
Майкопбанк,
Майкопбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 1 ₽
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 31 день» в 2 городах России
1 502
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
- 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- ОГРН
- 1020100002394
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30
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