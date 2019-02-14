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Срочный на 31 день

Майкопбанк,

Майкопбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,50%
Сумма
от 1 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 1 ₽ 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный на 31 день» в 2 городах России
1 502
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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