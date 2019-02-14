В плюсе
БКС Банк,
БКС Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
23 992 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 300 000 ₽ до 1 000 000 ₽
|8
для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в Москве, минимальная сумма вклада - 500 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
вклад могут открыть клиенты, соответствующие одному из следующих условий:
- физ. лица, не заключавшие ранее ДКБО физ. лиц с банком, при условии оформления пакета услуг Премьер Базовый или Премьер Расширенный;
- действующие клиенты банка, которым оформлен пакет услуг Премьер Базовый или Премьер Расширенный при условии, что размер активов клиента за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи отчета об операциях или распоряжения клиента, представленного клиентом с целью размещения вклада, не превышал 500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в г. Москва (300 000 рублей в подразделениях банка);
- активы клиента считаются в рублях 300 000 рублей/500 000 рублей соответственно
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 17:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В плюсе» в 41 городе России
79 245
Справочная информация
АО «БКС Банк»
- Адрес
- 129110, г. Москва, просп. Мира, д. 69, стр. 1
- ОГРН
- 1055400000369
- Сайт
- bcs-bank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-58-598 800 500-58-80
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