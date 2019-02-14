Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Особые условия вклад могут открыть клиенты, соответствующие одному из следующих условий: физ. лица, не заключавшие ранее ДКБО физ. лиц с банком, при условии оформления пакета услуг Премьер Базовый или Премьер Расширенный;

действующие клиенты банка, которым оформлен пакет услуг Премьер Базовый или Премьер Расширенный при условии, что размер активов клиента за последние 180 календарных дней, предшествующих дате подачи отчета об операциях или распоряжения клиента, представленного клиентом с целью размещения вклада, не превышал 500 000 рублей для клиентов, заключивших ДКБО в подразделениях банка, расположенных в г. Москва (300 000 рублей в подразделениях банка);

активы клиента считаются в рублях 300 000 рублей/500 000 рублей соответственно Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 17:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.