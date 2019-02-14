Возрождение - Мои возможности
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
77 148 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 10 000 ₽
|3,95
|4,9
|4,45
|4,35
|от 500 000 ₽
|4
|4,95
|4,5
|4,4
|от 1 500 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|4,05
|5
|4,55
|4,45
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 300 $
|1,1
|1,8
|1,8
|1,5
|от 10 000 $
|1,2
|1,9
|1,9
|1,6
|от 30 000 $ до 50 000 $
|1,3
|2
|2
|1,7
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 300 €
|0,01
|0,1
|0,1
|0,05
|от 10 000 €
|0,01
|0,1
|0,1
|0,05
|от 30 000 € до 500 000 €
|0,01
|0,1
|0,1
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальная сумма каждой суммовой градации
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 3 раз
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный доход
|8,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Позитивный
|7,17
|30 000 ₽
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|Привилегированный Комфорт+
|7
|30 000 000 ₽
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|Возрождение - Моя выгода
|6,9
|1 500 000 ₽
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|Традиция успеха Максимум
|6,9
|10 000 000 ₽
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|Привилегированный Доход
|6,8
|10 000 000 ₽
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|Моментальный
|6,7
|1 000 ₽
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|Перспектива роста Максимум
|6,6
|2 500 000 ₽
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|Добрые традиции (первый период 12 месяцев)
|6,57
|30 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Привилегированный Комфорт
|6,5
|10 000 000 ₽
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|Комфортный плюс (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Комфортный плюс
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Добрые традиции (первый период 6 месяцев)
|6
|30 000 ₽
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