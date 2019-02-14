Вход

Магнус-Онлайн

Джей энд Ти Банк,

Джей энд Ти Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
8 236
Ставка
7,9%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 270 дней 367 дней
от 100 000 ₽ 6,5 7 7,5 7,5 7,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается только через Интернет-Банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.02.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Магнус-Онлайн» в 1 городе России
14 813
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Сайт
www.jtbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Кристальный 7,9 3 000 000 ₽ Посмотреть
Таганский 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Магнус 6,7 500 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,5 500 000 ₽ Посмотреть
Мультивалютный 6 1 500 000 ₽ Посмотреть
Универсальный Онлайн 5,5 500 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 4,7 500 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 3,3 100 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще