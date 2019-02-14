Магнус-Онлайн
Джей энд Ти Банк,
Джей энд Ти Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 236 ₽
Ставка
7,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|367 дней
|от 100 000 ₽
|6,5
|7
|7,5
|7,5
|7,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается только через Интернет-Банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Магнус-Онлайн» в 1 городе России
14 813
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
- 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
- Сайт
- www.jtbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 662-45-45(495) 114-56-06
Специальные предложения
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