Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия условием для открытия вклада является наличие у вкладчика в Банке действующего вклада/ текущего счета/ счета СКС, открытого в срок до 1 сентября 2018 г. (включительно) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 13:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.