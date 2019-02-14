Максимальный доход
Интерпромбанк,
Интерпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 935 ₽
Ставка
6,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|551 день
|732 дня
|от 100 000 ₽
|6,8
|6,9
|6,7
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- условием для открытия вклада является наличие у вкладчика в Банке действующего вклада/ текущего счета/ счета СКС, открытого в срок до 1 сентября 2018 г. (включительно)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 13:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 1 городе России
15 013
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
- Адрес
- 119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
- Сайт
- www.interprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 232-20-50(495) 777-12-33
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Классический
|6,9
|100 000 ₽
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|Рантье
|6,8
|100 000 ₽
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|Пенсионный
|6,7
|30 000 ₽
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|Сберегательный-Пенсионный
|6,4
|100 000 ₽
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|Сберегательный
|5,9
|100 000 ₽
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