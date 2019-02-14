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Максимальный доход

Интерпромбанк,

Интерпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 935
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 551 день 732 дня
от 100 000 ₽ 6,8 6,9 6,7 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • условием для открытия вклада является наличие у вкладчика в Банке действующего вклада/ текущего счета/ счета СКС, открытого в срок до 1 сентября 2018 г. (включительно)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный доход» в 1 городе России
15 013
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Сайт
www.interprombank.ru
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Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

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