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Пенсионный

Интерпромбанк,

Интерпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 084
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней
от 30 000 ₽ 6,6 6,7
181 день 367 дней
от 500 $ 0,2 0,5
181 день 367 дней
от 500 € 0,02 0,03
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • условием для открытия вклада является наличие у вкладчика в Банке действующего вклада/ текущего счета/ счета СКС, открытого в срок до 1 сентября 2018 г. (включительно);
  • открывается лицам, достигшим возраста 55 лет для женщины и 60 лет для мужчины либо иным лицам при предъявлении имипенсионного удостоверения или иного документа, выданного Пенсионным Фондом РФ, государственным органом или учреждением, который подтверждает получение вкладчиком пенсии по любому, установленному действующим законодательством РФ основанию
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 1 городе России
4 541
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Интерпромбанк»
Адрес
119019, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 9, стр. 1
Сайт
www.interprombank.ru
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Телефоны
(495) 232-20-50
(495) 777-12-33

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