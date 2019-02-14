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Пенсионный

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 253
Ставка
5,9%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 733 дня
от 10 000 ₽ 5 5,6 5,9

при заключении договоров с ветеранами и инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада - 1 000 рублей

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
бесплатно оформляется банковская карта Visa Classic Unembossed
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения
Особые условия

вклад открывается:

  • при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург»;
  • при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма

10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 180 дней - 2%, от 181 до 366 дней - 3%, от 367 до 732 дней - 3,8% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
05.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 7 городах России
32 715
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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