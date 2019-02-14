при заключении договоров с ветеранами и инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада - 1 000 рублей

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты бесплатно оформляется банковская карта Visa Classic Unembossed Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения Особые условия вклад открывается: при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург»;

при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма 10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - 2%, от 181 до 366 дней - 3%, от 367 до 732 дней - 3,8% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 05.02.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.