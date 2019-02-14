Пенсионный
Банк «Санкт-Петербург»,
Банк «Санкт-Петербург» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 253 ₽
Ставка
5,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|733 дня
|от 10 000 ₽
|5
|5,6
|5,9
при заключении договоров с ветеранами и инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада - 1 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
бесплатно оформляется банковская карта Visa Classic Unembossed
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения
- Особые условия
-
вклад открывается:
- при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург»;
- при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- максимальная сумма
10 000 рублей, в интернет-банке - без ограничений; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 180 дней - 2%, от 181 до 366 дней - 3%, от 367 до 732 дней - 3,8% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 7 городах России
32 715
Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- ОГРН
- 1027800000140
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 222-50-50 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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