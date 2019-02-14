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Комфортный

Донкомбанк,

Донкомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
321
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 год
от 5 000 ₽ 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых шести месяцев с момента открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные/причисленные к сумме вклада проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 3 городах России
2 108
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
ОГРН
1026100001817
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 7
Банкоматы 15
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Телефоны
(863) 245-66-20

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