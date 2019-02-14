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Управляемый

Донкомбанк,

Донкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,84%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
460 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
18 738
Ставка
4,84%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
460 дней
от 5 000 ₽ 4,75
от 300 000 ₽ 4,84

пять периодов начисления процентов: с 1 по 92 день - 5,75%, с 93 по 184 день - 5,5%, с 185 по 276 день - 5%, с 277 по 368 день - 4,5%, с 369 по 460 день - 3% годовых (от 5 000 рублей); 6%, 5,55%, 5,15%, 4,5%, 3% соответственно (от 300 000 рублей); указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты, капитализированные за каждый 92-дневный период хранения вклада, пересчету не подлежат

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 3 городах России
1 808
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
ОГРН
1026100001817
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 7
Банкоматы 15
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Телефоны
(863) 245-66-20

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный 7,25 300 000 ₽ Посмотреть
Премьер-240 6,95 4 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,25 5 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 6 20 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6 500 ₽ Посмотреть
Срочный 0,6 5 000 $ Посмотреть
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