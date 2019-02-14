Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов: с 1 по 92 день - 5,75%, с 93 по 184 день - 5,5%, с 185 по 276 день - 5%, с 277 по 368 день - 4,5%, с 369 по 460 день - 3% годовых (от 5 000 рублей); 6%, 5,55%, 5,15%, 4,5%, 3% соответственно (от 300 000 рублей); указана средняя годовая ставка за полный срок вклада