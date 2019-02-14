Управляемый
Донкомбанк,
Донкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,84%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
460 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
18 738 ₽
Ставка
4,84%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|460 дней
|от 5 000 ₽
|4,75
|от 300 000 ₽
|4,84
пять периодов начисления процентов: с 1 по 92 день - 5,75%, с 93 по 184 день - 5,5%, с 185 по 276 день - 5%, с 277 по 368 день - 4,5%, с 369 по 460 день - 3% годовых (от 5 000 рублей); 6%, 5,55%, 5,15%, 4,5%, 3% соответственно (от 300 000 рублей); указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты, капитализированные за каждый 92-дневный период хранения вклада, пересчету не подлежат
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 3 городах России
1 808
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
- 344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- ОГРН
- 1026100001817
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 245-66-20
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