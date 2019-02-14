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Премьер-240

Донкомбанк,

Донкомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,95%
Сумма
от 4 500 000 ₽
Срок
240 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
208 737
Ставка
6,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
240 дней
от 4 500 000 ₽ 6,95
  • три периода начисления процентов: от 1 до 80 дней (включительно) – 7,15%;
  • от 81 до 160 дней (включительно) – 7%;
  • от 161 до 240 дней (включительно) – 6,7% годовых;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
проценты выплачиваются или капитализируются каждые 80 дней
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,15%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты, причисленные к сумме остатка вклада по окончании каждых полных 80 дней, выплачиваются в полном объеме

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер-240» в 3 городах России
1 171
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Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
Адрес
344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
ОГРН
1026100001817
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 7
Банкоматы 15
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Телефоны
(863) 245-66-20

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