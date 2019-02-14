Премьер-240
Донкомбанк,
Донкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,95%
Сумма
от 4 500 000 ₽
Срок
240 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
208 737 ₽
Ставка
6,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|240 дней
|от 4 500 000 ₽
|6,95
- три периода начисления процентов: от 1 до 80 дней (включительно) – 7,15%;
- от 81 до 160 дней (включительно) – 7%;
- от 161 до 240 дней (включительно) – 6,7% годовых;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
-
ежеквартально
по выбору клиента
проценты выплачиваются или капитализируются каждые 80 дней
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,15%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты, причисленные к сумме остатка вклада по окончании каждых полных 80 дней, выплачиваются в полном объеме
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премьер-240» в 3 городах России
1 171
Справочная информация
ПАО «Донской коммерческий банк»
- Адрес
- 344068, г. Ростов-на-Дону, просп. Михаила Нагибина, д. 32а
- ОГРН
- 1026100001817
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ростов-на-Дону
- Телефоны
-
(863) 245-66-20
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|Мин. сумма
|Максимальный
|7,25
|300 000 ₽
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|Комфортный
|6,25
|5 000 ₽
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|Оптимальный
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