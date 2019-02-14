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Классический (ежемесячно)

Пермь,

Пермь вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
699 769
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 181 дня до 1 года от 1 года до 1 года 6 мес.
от 1 ₽ 6 6,2
от 1 500 000 ₽ 6,2 6,5
от 3 000 000 ₽ 6,4 6,8
от 10 000 000 ₽ 6,6 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются занаибольший полностью прошедший срок размещения Вклада (кратный 91 дню) из расчета, предусмотренного действующими в банке ставками привлечения на момент возврата вклада, а за оставшиеся дни из расчета действующей в банке ставки "до востребования";
  • если на момент досрочного возврата вклада ставки привлечения стали выше, чем ставки привлечения при заключении договоравклада, то банк производит итоговый перерасчет за наибольший полностью прошедший срок размещения вклада (кратный 91 дню) из расчета ставки привлечения, действующей на момент заключения договора вклада, а за оставшиеся дни из расчета действующей вбанке на момент возврата вклада ставки "до востребования"
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический (ежемесячно)» в 1 городе России
2 123
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Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
Адрес
614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
ОГРН
1025900000510
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Телефоны
(342) 291-03-10

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