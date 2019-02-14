Классический (ежемесячно)
Пермь,
Пермь вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
699 769 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 дня до 1 года
|от 1 года до 1 года 6 мес.
|от 1 ₽
|6
|6,2
|от 1 500 000 ₽
|6,2
|6,5
|от 3 000 000 ₽
|6,4
|6,8
|от 10 000 000 ₽
|6,6
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- проценты по вкладу пересчитываются и выплачиваются занаибольший полностью прошедший срок размещения Вклада (кратный 91 дню) из расчета, предусмотренного действующими в банке ставками привлечения на момент возврата вклада, а за оставшиеся дни из расчета действующей в банке ставки "до востребования";
- если на момент досрочного возврата вклада ставки привлечения стали выше, чем ставки привлечения при заключении договоравклада, то банк производит итоговый перерасчет за наибольший полностью прошедший срок размещения вклада (кратный 91 дню) из расчета ставки привлечения, действующей на момент заключения договора вклада, а за оставшиеся дни из расчета действующей вбанке на момент возврата вклада ставки "до востребования"
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 15:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический (ежемесячно)» в 1 городе России
2 123
Справочная информация
АО «Банк «Пермь»
- Адрес
- 614000, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 10
- ОГРН
- 1025900000510
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пермь
- Телефоны
-
(342) 291-03-10
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|Мин. сумма
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|5,5
|10 000 000 ₽
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|Оперативный
|2,3
|3 000 000 ₽
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|Классический (в валюте)
|2
|150 000 $
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