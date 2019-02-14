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Пенсионные сбережения

Газпромбанк,

Газпромбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока или ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
2 334
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день 3 года 1 день
от 15 000 ₽ 6,8 7,15 7,4 7,5 7,5
91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день 3 года 1 день
от 500 $ 1 1,6 1,6 2,05 2,05
91 день 181 день 1 год 1 день 2 года 1 день 3 года 1 день
от 500 € 0,01 0,01 0,01 0,35 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежегодно на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам на срок 91 день, 181 день и 1 год 1 день – в конце срока, на 2 года 1 день и 3 года 1 день - ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
принимается от физических лиц – граждан РФ / иностранных граждан или лиц без гражданства по достижении пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет или при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии/пенсии по государственному обеспечению или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день ранее выплаченные за каждый полный год проценты не пересчитываются, в остальных случаях - по ставке вклада "До востребования"

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионные сбережения» в 213 городах России
70 677
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 207
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Телефоны
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив
(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт
(495) 913-74-74

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%) 9,2 50 000 ₽ Посмотреть
На будущее 9 1 000 000 ₽ Посмотреть
На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%) 8,6 50 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный доход 8,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%) 7,6 50 000 ₽ Посмотреть
Сбережения 7,5 300 000 ₽ Посмотреть
Ваш успех 7,45 300 000 ₽ Посмотреть
Процент выше 7 100 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты 7 300 000 ₽ Посмотреть
На жизнь 6,6 1 000 000 ₽ Посмотреть
ГАЗФОНД - Пенсионный 6,6 100 ₽ Посмотреть
Накопительный счет 6,2 5 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,1 500 ₽ Посмотреть
Бизнес 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
Двери открыты (доллары) 3,25 1 000 $ Посмотреть
Валютный доход 2,8 1 000 $ Посмотреть
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