по вкладам на срок 91 день, 181 день и 1 год 1 день – в конце срока, на 2 года 1 день и 3 года 1 день - ежегодно

принимается от физических лиц – граждан РФ / иностранных граждан или лиц без гражданства по достижении пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет или при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии/пенсии по государственному обеспечению или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ