Пенсионные сбережения
Газпромбанк,
Газпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока или ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 334 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|3 года 1 день
|от 15 000 ₽
|6,8
|7,15
|7,4
|7,5
|7,5
|91 день
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|3 года 1 день
|от 500 $
|1
|1,6
|1,6
|2,05
|2,05
|91 день
|181 день
|1 год 1 день
|2 года 1 день
|3 года 1 день
|от 500 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,35
|0,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежегодно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
по вкладам на срок 91 день, 181 день и 1 год 1 день – в конце срока, на 2 года 1 день и 3 года 1 день - ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
принимается от физических лиц – граждан РФ / иностранных граждан или лиц без гражданства по достижении пенсионного возраста: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет или при предъявлении пенсионного удостоверения или документа из Пенсионного фонда РФ об установлении и/или назначении страховой пенсии/пенсии по государственному обеспечению или документа о назначении ежемесячного пожизненного содержания от судов, входящих в судебную систему РФ
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на срок 2 года 1 день и 3 года 1 день ранее выплаченные за каждый полный год проценты не пересчитываются, в остальных случаях - по ставке вклада "До востребования"
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионные сбережения» в 213 городах России
70 677
Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
* 0701 — для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 и Мотив(495) 980-41-41 — круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт(495) 913-74-74
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|На вершине (доля в НСЖ 30-99,9%)
|9,2
|50 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 75-99,9%)
|9,2
|50 000 ₽
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|На будущее
|9
|1 000 000 ₽
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|На вершине (доля в НСЖ 20-29,9%)
|8,6
|50 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 50-74,9%)
|8,6
|50 000 ₽
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|Инвестиционный доход
|8,2
|1 000 000 ₽
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|Перспектива (доля в ИСЖ 25-49,9%)
|7,6
|50 000 ₽
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|Сбережения
|7,5
|300 000 ₽
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|Ваш успех
|7,45
|300 000 ₽
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|Процент выше
|7
|100 000 ₽
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|Двери открыты
|7
|300 000 ₽
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|На жизнь
|6,6
|1 000 000 ₽
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|ГАЗФОНД - Пенсионный
|6,6
|100 ₽
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|Накопительный счет
|6,2
|5 000 ₽
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|Пенсионный доход
|6,1
|500 ₽
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|Бизнес
|6,1
|1 000 000 ₽
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|Двери открыты (доллары)
|3,25
|1 000 $
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|Валютный доход
|2,8
|1 000 $
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