Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам сроком до 365 дней - не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада; от 367 дней - в течение первых 337 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вклада сроком 1 097–1 110 дней - по истечении 367 дней проценты начисляются по ставке вклада на первоначальную сумму, без учета дополнительных взносов Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 12:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.