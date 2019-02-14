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Капитал

Генбанк,

Генбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
93 007
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 365 дней от 367 до 729 дней от 730 до 1095 дней от 1097 до 1110 дней
от 5 000 ₽ 4,5 5 5,45 5,5 5,2 5,2
от 300 000 ₽ 4,75 5,25 5,6 5,75 5,4 5,4
от 1 500 000 ₽ 5 5,6 5,9 6 5,55 5,55
от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 365 дней от 367 до 729 дней от 730 до 1095 дней от 1097 до 1110 дней
от 150 $ 0,1 0,4 0,45 0,9 0,8 0,7
от 10 000 $ 0,15 0,45 0,5 0,95 0,85 0,75
от 30 000 $ 0,2 0,5 0,55 1 0,9 0,8
от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 365 дней от 367 до 729 дней от 730 до 1095 дней от 1097 до 1110 дней
от 150 € 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
от 10 000 € 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
от 30 000 € 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам сроком до 365 дней - не позднее чем за 30 дней до окончания срока вклада; от 367 дней - в течение первых 337 дней срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вклада сроком 1 097–1 110 дней - по истечении 367 дней проценты начисляются по ставке вклада на первоначальную сумму, без учета дополнительных взносов

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 31 городе России
9 166
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 24
Банкоматы 100
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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