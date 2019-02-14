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Мобильный

Генбанк,

Генбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
22 616
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 367 до 729 дней от 730 до 1095 дней
от 30 000 ₽ 3,1 3,65 4,15 4,15
от 300 000 ₽ 3,35 3,9 4,35 4,35
от 500 000 ₽ 3,6 4,15 4,5 4,5
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 367 до 729 дней от 730 до 1095 дней
от 500 $ 0,05 0,2 0,45 0,35
от 5 000 $ 0,1 0,25 0,5 0,4
от 10 000 $ 0,15 0,3 0,55 0,45
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 367 до 729 дней от 730 до 1095 дней
от 500 € 0,02 0,02 0,02 0,02
от 5 000 € 0,02 0,02 0,02 0,02
от 10 000 € 0,02 0,02 0,02 0,02
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам сроком до 365 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада; на 367 дней и более - в течение первых 337 дней

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 31 городе России
4 159
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 24
Банкоматы 100
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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