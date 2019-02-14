Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно по вкладам на 181 и 367 дней - в течение всего срока; на 1 095 дней - в течение первых 367 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком 1095 дней - по истечении 367 дней начисленные и выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 12:37

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.