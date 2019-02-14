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Почтенный

Генбанк,

Генбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
189
Ставка
6,1%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 1095 дней
от 3 000 ₽ 5,8 6,1 5,55
181 день 367 дней 1095 дней
от 100 $ 0,25 0,75 0,4
181 день 367 дней 1095 дней
от 100 € 0,05 0,05 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно

по вкладам на 181 и 367 дней - в течение всего срока; на 1 095 дней - в течение первых 367 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладу сроком 1095 дней - по истечении 367 дней начисленные и выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почтенный» в 31 городе России
11 959
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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