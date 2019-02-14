Почтенный
Генбанк,
Генбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
189 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|367 дней
|1095 дней
|от 3 000 ₽
|5,8
|6,1
|5,55
|181 день
|367 дней
|1095 дней
|от 100 $
|0,25
|0,75
|0,4
|181 день
|367 дней
|1095 дней
|от 100 €
|0,05
|0,05
|0,05
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно
по вкладам на 181 и 367 дней - в течение всего срока; на 1 095 дней - в течение первых 367 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладу сроком 1095 дней - по истечении 367 дней начисленные и выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Почтенный» в 31 городе России
11 959
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба
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