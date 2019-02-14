Коллективный
Генбанк,
Генбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,55%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 ₽
Ставка
3,55%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|3,55
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- зарплатный
- Особые условия
-
- вклад открывается клиентам, получающим заработную плату в рамках зарплатных договоров
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коллективный» в 31 городе России
3 074
Справочная информация
АО «Генбанк»
- Адрес
- 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Сайт
- www.genbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 333-55-45 — единая справочная служба
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