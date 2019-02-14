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Коллективный

Генбанк,

Генбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
3,55%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
37
Ставка
3,55%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 000 ₽ до 1 400 000 ₽ 3,55
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
зарплатный
Особые условия
  • вклад открывается клиентам, получающим заработную плату в рамках зарплатных договоров
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Коллективный» в 31 городе России
3 074
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Справочная информация
АО «Генбанк»
Адрес
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
Сайт
www.genbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 24
Банкоматы 100
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Телефоны
8 800 333-55-45 — единая справочная служба

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