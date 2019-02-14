ТКБ-Онлайн Универсальный
Транскапиталбанк,
Транскапиталбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,05%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 786 ₽
Ставка
7,05%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|180 дней
|370 дней
|720 дней
|1100 дней
|от 50 000 ₽ до 7 500 000 ₽
|6,05
|7
|7
|7,05
|180 дней
|370 дней
|720 дней
|1100 дней
|от 700 $ до 125 000 $
|1,45
|1,6
|2,1
|2,3
|180 дней
|370 дней
|720 дней
|1100 дней
|от 700 € до 125 000 €
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
на сумму вклада превышающую размер максимальной, проценты начисляются по ставке 0,01% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается только через интернет-банк
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 25.01.2019 13:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ТКБ-Онлайн Универсальный» в 36 городах России
13 096
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00
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