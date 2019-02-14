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ТКБ-Онлайн Рантье

Транскапиталбанк,

Транскапиталбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
13 188
Ставка
7,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
180 дней 370 дней 720 дней 1100 дней
от 50 000 ₽ 6,8 7,75 7,75 7,8
180 дней 370 дней 720 дней 1100 дней
от 700 $ 1,95 2,1 2,6 2,8
180 дней 370 дней 720 дней 1100 дней
от 700 € 0,2 0,2 0,2 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается только через интернет-банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
25.01.2019 13:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ТКБ-Онлайн Рантье» в 36 городах России
48 988
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Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
Адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Сайт
www.tkbbank.ru
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