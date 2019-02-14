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Привилегированный Доход

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
705 335
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 547 дней 735 дней
от 1 000 000 ₽ 6,35 6,6 6,7 6,3 6,2
от 3 000 000 ₽ 6,4 6,65 6,75 6,35 6,25
от 10 000 000 ₽ 6,45 6,7 6,8 6,4 6,3
91 день 181 день 367 дней 547 дней 735 дней
от 30 000 $ 1,2 1,7 2,3 2,3 2,2
от 100 000 $ 1,3 1,8 2,4 2,4 2,3
от 1 000 000 $ 1,4 1,9 2,5 2,5 2,4
91 день 181 день 367 дней 547 дней 735 дней
от 30 000 € 0,25 0,35 0,35 0,3
от 100 000 € 0,25 0,35 0,35 0,3
от 1 000 000 € 0,25 0,35 0,35 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад открывается клиентам сегмента VIP;
  • для открытия вклада необходимо иметь на счетах банка сумму не менее 20 млн рублей
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегированный Доход» в 80 городах России
32 842
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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