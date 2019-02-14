для открытия вклада необходимо иметь на счетах банка сумму не менее 20 млн рублей
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
наличными денежными средствами - 5 000 рублей, 200 долларов/евро, безналичным путем - без ограничений;
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке 4% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% годовых в евро
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегированный Комфорт+» в
80 городах России