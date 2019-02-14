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Привилегированный Комфорт+

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 180 265
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 367 дней 547 дней 735 дней
от 1 000 000 ₽ 5,8 5,9 6,4 6 5,9
от 3 000 000 ₽ 5,85 5,95 6,45 6,05 5,95
от 10 000 000 ₽ 5,9 6 6,5 6,1 6
от 30 000 000 ₽ 5,9 6 7 6,1 6
91 день 181 день 367 дней 547 дней 735 дней
от 50 000 $ 1,1 1,6 2 2 1,9
от 100 000 $ 1,2 1,7 2,1 2,1 2
от 1 000 000 $ 1,3 1,8 2,2 2,2 2,1
от 3 000 000 $ 1,3 1,8 2,2 2,2 2,75
91 день 181 день 367 дней 547 дней 735 дней
от 50 000 € 0,15 0,25 0,25 0,2
от 100 000 € 0,15 0,25 0,25 0,2
от 1 000 000 € 0,15 0,25 0,25 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
private
Особые условия
  • вклад открывается клиентам сегмента VIP;
  • для открытия вклада необходимо иметь на счетах банка сумму не менее 20 млн рублей
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • наличными денежными средствами - 5 000 рублей, 200 долларов/евро, безналичным путем - без ограничений;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 4% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% годовых в евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегированный Комфорт+» в 80 городах России
13 791
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Банкоматы 9
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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