Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия вклад открывается клиентам сегмента VIP;

для открытия вклада необходимо иметь на счетах банка сумму не менее 20 млн рублей Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения наличными денежными средствами - 5 000 рублей, 200 долларов/евро, безналичным путем - без ограничений;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 4% в рублях, 0,1% в долларах, 0,01% годовых в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 06.02.2019 11:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.