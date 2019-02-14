Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 30 дней до окончания срока вклада; если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу проценты начисляются в размере 0,65% от базовой ставки Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях со 184 дня - в размере 0,65% от ставки по вкладу Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 11:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.