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Перспектива роста Максимум

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
165 396
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день
от 2 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6 6,1 6,6 6,2 6,1
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день
от 45 000 $ до 180 000 $ 2,3 2,3 2,2
91 день 184 дня 366 дней 547 дней 731 день
от 45 000 € до 180 000 € 0,3 0,3 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада; если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу проценты начисляются в размере 0,65% от базовой ставки

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

со 184 дня - в размере 0,65% от ставки по вкладу

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива роста Максимум» в 80 городах России
10 509
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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