Перспектива роста Максимум
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 2 500 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
165 396 ₽
Ставка
6,6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|184 дня
|366 дней
|547 дней
|731 день
|от 2 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
|6,1
|6,6
|6,2
|6,1
|91 день
|184 дня
|366 дней
|547 дней
|731 день
|от 45 000 $ до 180 000 $
|—
|—
|2,3
|2,3
|2,2
|91 день
|184 дня
|366 дней
|547 дней
|731 день
|от 45 000 € до 180 000 €
|—
|—
|0,3
|0,3
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада; если сумма вклада превысит максимальную, то на разницу проценты начисляются в размере 0,65% от базовой ставки
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 184 дня - в размере 0,65% от ставки по вкладу
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива роста Максимум» в 80 городах России
10 509
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Максимальный доход
|8,5
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Позитивный
|7,17
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Привилегированный Комфорт+
|7
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Возрождение - Моя выгода
|6,9
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Традиция успеха Максимум
|6,9
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Привилегированный Доход
|6,8
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Моментальный
|6,7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Добрые традиции (первый период 12 месяцев)
|6,57
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Возрождение - Моя копилка
|6,5
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Привилегированный Комфорт
|6,5
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный плюс (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Комфортный плюс
|6,5
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Добрые традиции (первый период 6 месяцев)
|6
|30 000 ₽
|Посмотреть
|Возрождение - Мои возможности
|5
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть