Ренессанс Инвестиционный
Ренессанс Кредит,
Ренессанс Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,90%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 970 ₽
Ставка
7,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 100 000 ₽
|7,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- открывается клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни «Инвестор 2.0» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» или договор инвестиционного страхования жизни "Вита Инвест" страховой компании "Согласие-Вита" сроком на 5 лет;
- страховая премия по договору равна или более суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Ренессанс Доходный"
- Дата актуализации
- 18.01.2019 09:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ренессанс Инвестиционный» в 80 городах России
28 831
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Ренессанс Кредит»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
- Сайт
- www.rencredit.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 981-09-818 800 200-09-81 — единая справочная служба
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