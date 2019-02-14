Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия открывается клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни «Инвестор 2.0» со страховой компанией «Ренессанс Жизнь» или договор инвестиционного страхования жизни "Вита Инвест" страховой компании "Согласие-Вита" сроком на 5 лет;

страховая премия по договору равна или более суммы вклада «Ренессанс Инвестиционный» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна на условиях вклада "Ренессанс Доходный" Дата актуализации 18.01.2019 09:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.